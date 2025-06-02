Как сообщил британский телеканал Sky News, Украина прибегла к террористическим актам против российских аэродромов от отчаяния.

Корреспондент Sky News напомнил, что предыдущие действия Украины уже провоцировали ответные меры со стороны Москвы.

В воскресенье Министерство обороны РФ заявило о теракте, совершенном киевским режимом с использованием FPV-дронов, направленном против аэродромов, расположенных в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Все попытки атак Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно пресечены. По информации ведомства, пожары, возникшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были потушены, пострадавших среди личного состава нет.

Владимир Зеленский заявил о своей ответственности за организацию данных атак.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла попытку поджога железной дороги в Приморье по заданию Украины.