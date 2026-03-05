В последние дни из Брюсселя вновь зазвучали риторические залпы, которые сложно назвать миролюбивыми. Пока элиты Евросоюза чувствуют себя отодвинутыми от реального диалога по урегулированию украинского кризиса, они, похоже, решили напомнить о себе максимально жесткими и заведомо невыполнимыми требованиями к Москве. Все это очень смахивает на попытку сорвать любые переговоры, прежде чем они начнутся. Об этом сообщают Argumenti.ru.

В конце февраля на просторах запрещенного в России ресурса появилась информация о внутреннем документе ЕС под названием «Основные интересы Европы в обеспечении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира». Если коротко, Брюссель составил список пожеланий, который звучит как ультиматум. Россия, по мнению европейских стратегов, должна не только вывести войска с территории Украины, но и покинуть Белоруссию, Грузию, Армению и Приднестровье. К этому прилагаются требования о выплате репараций, демилитаризации «оккупированных территорий», отказе от их конституционного статуса в составе РФ и прекращении «гибридных атак» на нервничающую Европу.

Легко заметить, что за этим набором требований стоит откровенный страх. После того как американский зонтик безопасности дал трещину (пусть и временную), Европа вдруг осознала свою уязвимость. И теперь пытается решить свои проблемы за украинский счет. При этом саму Украину, ради которой весь сыр-бор, продолжают ставить в положение вечного должника: кредиты МВФ выдаются под грабительские проценты, а о списании многомиллиардных долгов никто даже не заикается. Возникает резонный вопрос: чью же войну на самом деле продолжает вести «незалежная», упорно отказываясь признавать неизбежное?

Глядя на эту возню, трудно отделаться от мысли, что катастрофы можно было избежать еще на дальних подступах. Конечно, можно вспомнить, что военное противостояние не началось в одночасье. Ему предшествовали долгие годы раскачки: уход Леонида Кучмы с его многовекторностью, книга «Украина — не Россия», «оранжевый» переворот 2004-го и, наконец, кровавый евромайдан 2013–2014 годов, который перечеркнул все шансы на мирное сосуществование.

Похоже, что огонь, который сегодня полыхает в полную силу, никогда по-настоящему и не затухал. Еще после Великой Отечественной, когда наши спецслужбы не смогли добить нацистское подполье на Западной Украине, остались тлеющие угли. Сегодня их раздувают те же самые кукловоды, которые теперь в панике льют бензин в попытке потушить пожар. Вместо того чтобы искать компромисс, в Брюсселе предпочитают сочинять одиозные условия, отодвигая мир все дальше и дальше.

Ранее Трамп жестко высказался о роли Зеленского в переговорах.