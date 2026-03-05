«Он препятствие на пути к миру»: Трамп жестко высказался о роли Зеленского в переговорах

Трамп назвал украинского лидера Зеленского основным препятствием на пути к достижению мирного соглашения. По мнению главы Белого дома, позиция официального Киева мешает запуску процесса дипломатического урегулирования конфликта. Об этом сообщает Politico.

Трамп выразил недоумение тем фактом, что Зеленский продолжает удерживать жесткую линию, несмотря на очевидное изменение ситуации не в пользу Украины. Американский лидер подчеркнул, что переговорные позиции Киева значительно ослабли за последнее время. По словам Трампа, у Зеленского фактически не осталось весомых аргументов или рычагов влияния, которые могли бы помочь ему в диалоге с оппонентами.

Президент США отметил, что количество козырей на руках у украинского руководства сократилось до минимума, что делает дальнейшее сопротивление мирному процессу бессмысленным. Критика в адрес украинского президента прозвучала на фоне активного обсуждения в Вашингтоне условий прекращения огня и возможных территориальных уступок.

Трамп неоднократно заявлял о намерении завершить боевые действия в кратчайшие сроки, указывая на необходимость прагматичного подхода. Заявления о Зеленском как о препятствии миру могут свидетельствовать о подготовке администрации США к более жесткому давлению на Киев для начала прямых переговоров.

