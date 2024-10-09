Бронирование от мобилизации на Украине приостановили до 15 ноября

На Украине 1,5 млн человек получили бронь от мобилизации. Это вызвало недовольство президента Владимира Зеленского.

Тогда правительство решило приостановить действия норм, касающихся определения критически важных предприятий, до 15 ноября. Об этом сообщает издание «Экономическая правда».

До 15 ноября на Украине будут снова пересмотрены решения по критически важным предприятиям и организациям.

Министерство экономики проанализирует результаты и представит свои выводы правительству к 20 ноября.

После этого Министерство экономики совместно с Министерством обороны подготовит предложения к правительству. Эти предложения будут касаться проверки обоснованности брони и возможности ее отмены для некоторых граждан.

Также будет приостановлено действие критериев, по которым определяются предприятия, играющие важную роль в экономике государства.

Ранее сообщалось о том, что в офисе Зеленского заявили, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится.