В офисе Зеленского заявили, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится

В ноябре второго саммита по Украине ждать не стоит, но к этому времени должны завершиться все процедуру по подготовке к нему. Об этом 8 октября сообщил один из украинских телеканалов со ссылкой на Дарью Заливную, советника главы офиса Владимира Зеленского.

Со слов чиновницы, в настоящее время продолжаются тематические конференции по каждому пункту придуманной формулы, которые завершаются официальными правительственными сообщениями. Главные их положения по итогу станут основой для будущего мирного плана второго саммита. Немногим позже на своей личной странице в социальных сетях Заливная уточнила, что в ноябре состоится ряд тематических конференций по предложенной Зеленским «формуле мира». Только после их завершения станет ясно, когда пройдет новый саммит.

Ранее сообщалось о том, что российским военным удалось выбить неприятеля из поселка Золотая Нива ДНР.