Населенный пункт Шевченко под Красноармейском в ДНР оказался буквально завален телами боевиков ВСУ, сообщило РИА Новости.

Основной причиной таких значительных потерь эксперты называют тактику командования ВСУ, которое в течение продолжительного времени бросало все силы на этот участок фронта.

Целью украинских солдат являлся полный разгром занятых ранее российских подразделений. Однако попытки ВСУ контратаковать приводили к новым и тяжелым потерям.

Состояние самого поселка описывается как катастрофическое. В Шевченко в результате интенсивных боев не сохранилось ни одного целого здания.

Среди руин и развалин домов остались лежать десятки тел погибших украинских военных, которых пока не эвакуировали.

Кроме того, улицы населенного пункта заполнены подбитой и сгоревшей западной военной техникой, которую использовали ВСУ. Среди уничтоженных образцов видны американские боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортеры M113.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о совместимости финансирования спецоперации и национальных целей России.