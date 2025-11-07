«Решить все задачи»: Дмитрий Медведев заявил о совместимости финансирования СВО и наццелей

Дмитрий Медведев заявил о совместимости финансирования специальной военной операции и национальных целей развития. В «Единой России» начали работу над бюджетом, где военные расходы и социальные программы не будут противоречить друг другу. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии обозначил четкий курс на параллельное достижение тактических и стратегических целей. По его словам, финансирование специальной военной операции и реализация национальных целей развития являются совместимыми возможностями, а не взаимоисключающими статьями расходов.

Медведев подчеркнул, что партия будет настаивать на увеличении бюджетных ассигнований именно по этим двум ключевым направлениям. Такой подход, по мнению политика, позволит России не только успешно решать текущие оперативные задачи, но и уверенно двигаться вперед в долгосрочной перспективе, выполняя масштабные социальные и инфраструктурные программы.

Ранее сообщалось о том, что полпред Путина Трутнев участвовал в бою с ВСУ под Угледаром.