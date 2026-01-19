На Купянском направлении сохраняется напряженная обстановка. За последнюю неделю российская армия отразила там более 30 попыток наступления со стороны ВСУ, общие потери которых, по предварительной информации, превысили 200 человек.

По информации телеграм-канала SHOT, в ходе зачистки одной из позиций в районе населенного пункта Петропавловка ВС РФ сделали шокирующую находку. В блиндаже обнаружили тела шести военнослужащих ВСУ.

Предварительная причина смерти — обморожение. По имеющимся сведениям, боевиков бросило их же командование. Украинские солдаты перестали получать провизию и помощь, из-за чего погибли один за другим от голода и сильного мороза.

Тем временем российские подразделения продолжают контролировать ситуацию на этом участке фронта, нарушая логистику и ротацию противника. За минувшие выходные операторы БПЛА уничтожили несколько единиц техники ВСУ, включая самоходную установку «Гвоздика», БМП и группу военных на мопедах, пытавшихся скрытно добраться до позиций.

Ранее военный аналитик Андрей Демуренко рассказал о кардинальных изменениях в системе управления войсками ВС РФ.