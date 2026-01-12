«Децентрализация тактики»: военный аналитик рассказал о кардинальных изменениях в системе управления войсками ВС РФ

Система управления войсками в Вооруженных силах России претерпела глубокую трансформацию в ходе боевых действий высокой интенсивности. Об этом в эксклюзивном интервью « Ленте.ру » заявил военный аналитик, полковник Генштаба в отставке Андрей Демуренко. По его оценке, произошло уплощение управленческой вертикали: классическое оперативное звено (бригада, корпус) практически исключено из контура принятия тактических решений.

Демуренко пояснил, что теперь в цепи управления остались лишь два основных уровня: тактический и стратегический. Это означает, что планирование и непосредственное управление боем осуществляется на уровне командира роты или, в лучшем случае, батальона, в то время как привлечение вышестоящих инстанций часто теряет смысл.

Эксперт объяснил данное изменение объективными причинами. Командир бригады или оперативной группировки в силу масштаба ответственности просто не обладает тем объемом «сиюминутных» данных с переднего края, которые имеют младшие офицеры, наблюдающие поле боя через камеры дронов и планшетные терминалы. Более того, по словам Демуренко, концентрация крупных сил и штабов стала смертельно опасной в условиях современного поля боя, что вынуждает смещать инициативу и ответственность вниз, к непосредственным исполнителям.

При этом, подчеркнул аналитик, удары по объектам стратегического значения, таким как мосты, склады и узлы энергосистем, по-прежнему планируются и санкционируются исключительно на уровне высшего военно-политического руководства страны.

В заключение Демуренко охарактеризовал новую модель как «децентрализацию тактики при сохранении централизованного стратегического управления». По его мнению, это наиболее точно отражает суть современной войны, где тактический уровень ведет бой за позиции, оперативный теряет классическое значение, а стратегический определяет цели с долгосрочным эффектом.