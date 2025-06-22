Буданов* нащупал болевые точки: Зеленский анонсировал новые удары по России
Зеленский после встречи с Будановым анонсировал новые удары по России
Фото: [официальный сайт президента Украины]
Киев выявил ключевые уязвимые места России и намерен атаковать их в самое ближайшее время, сообщил Владимир Зеленский, президент Украины, после встречи с Кириллом Будановым*, главой Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
Президент Украины заявил, что Киев наблюдает за продолжающимся снижением уровня интеллектуального развития руководства России и получает информацию о том, что оно планирует проведение новых военных операций в странах Европы.
«Доклад начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова*. Там много подробностей о ситуации в России, в российском оборонном комплексе. Мы видим основные болевые точки… и будем наносить ответные удары… для существенного снижения российского агрессивного потенциала», — пишет Зеленский в своем телеграм-канале.
Он также заявляет, что украинские спецслужбы отмечают значительный ущерб, который западные, а заодно и украинские, санкции якобы наносят экономике России.
Зеленский сообщил в продолжение темы, что предоставит данные разведки своим союзникам.
«Мы готовим совместные решения по обороне, в частности, с Великобританией и Евросоюзом», — пояснил он
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о сроках окончания конфликта с Россией.
* — внесен в список террористов и экстремистов в РФ