Зеленский заявил о сроках окончания конфликта с Россией

Зеленский: конфликт должен быть завершен до конца президентского срока Трампа

Политика

Фото: [flickr.com]

Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление относительно предполагаемых дат окончания противостояния с Российской Федерацией. Соответствующее видео было размещено в его телеграм-канале.

В частности, украинский президент отметил, что прекращение военных действий необходимо осуществить до завершения президентства Дональда Трампа, а именно до 2029 года. Он отметил, что искренне надеется на содействие американского лидера в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что Путин проведет переговоры только с новым лидером Украины.