Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление относительно предполагаемых дат окончания противостояния с Российской Федерацией. Соответствующее видео было размещено в его телеграм-канале.

В частности, украинский президент отметил, что прекращение военных действий необходимо осуществить до завершения президентства Дональда Трампа, а именно до 2029 года. Он отметил, что искренне надеется на содействие американского лидера в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что Путин проведет переговоры только с новым лидером Украины.