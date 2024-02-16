Буданов признался, что ВСУ испытывают недостаток снарядов

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ испытывают нехватку снарядов на поле боя.

По его словам, именно это осложняет ситуацию на поле боя. Буданова цитирует издание «РБК-Украина».

«Плохая (ситуация на фронте, — ред.), но не критическая», — сказал Буданов.

Как объяснил глава ГУР, дефицит снарядов связан с высокой интенсивностью и продолжительностью боевых действий.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что Украина нуждается в дополнительных снарядах. Их дефицит приводит к неудачам на поле боя.

Ранее издание Business Insider сообщило, что ВСУ бездумно используют боеприпасы на фоне их недостатка. Также источник отмечал, что возросшие темпы стрельбы негативно влияют на износ военной техники, в том числе переданной западными «партнерами».

Ранее мы сообщали, что страны Европейского союза (ЕС) договорились о выделении Украине дополнительной помощи в размере 50 миллиардов евро. Отмечалось, что такой суммы должно хватить на ближайшие пять лет.