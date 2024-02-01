Страны ЕС договорились о выделении Украине помощи на 50 миллиардов евро

Лидеры Европейского союза (ЕС) договорились об очередном пакете помощи Украине. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в своих соцстетях.

В ближайшее время Киеву выделят 50 миллиардов евро, которых должно хватить на несколько лет.

«Это гарантирует устойчивое, долгосрочное, предсказуемое финансирование Украины», — написал Мишель.

Он подчеркнул, что страны Евросоюза знают, что поставлено на карту, поэтому полностью берут ответственность на себя.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Венгрия не стала блокировать поставки оружия стран союза Украине по линии европейского фонда мира, хотя сама отказалась участвовать в поддержке Киева.

Президент России Владимир Путин, объявляя о начале специальной военной операции РФ на Украине, предостерег другие страны от вмешательства в конфликт. В противном случае, отмечал российский лидер, Москва подготовит решительный ответ.

В апреле 2022 года Министерство иностранных дел РФ направило ноту протеста странам, в том числе государствам ЕС и США, ноту протеста в связи с бесконтрольной поставкой оружия Украине, однако никакой реакции не последовало.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина нуждается в поддержке партнеров, иначе граждане, в том числе пенсионеры, лишаться государственных выплат.

Мы также сообщали о реакции американского журналиста Такера Карлсона на поддержку Украины со стороны США. Он заявлял, что финансирование добьет украинское государство.