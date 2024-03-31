Буданов заявил, что Киеву выгодны действия РДК*
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Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов высказался о деятельности Российского добровольческого корпуса*.
По его словам, действия боевиков выгодны Киеву. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Рада».
«По состоянию на сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте», — сказал Буданов.
Он подчеркнул, что подобные формирования не смогут «дойти до Москвы». Он способны действовать только на приграничных территориях.
Накануне президент России Владимир Путин назвал РДК* армией Андрея Власова, которая совершала преступления против мирных граждан во время Великой Отечественной войны.
28 марта координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об уничтожении в Харькове порядка 50 военнослужащих, в числе которых были боевики РДК*. По его словам, они готовились совершить повторное нападение на Белгородскую область.
* - организация признана террористической и запрещена на территории России