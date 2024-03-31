По его словам, действия боевиков выгодны Киеву. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Рада».

«По состоянию на сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте», — сказал Буданов.

Он подчеркнул, что подобные формирования не смогут «дойти до Москвы». Он способны действовать только на приграничных территориях.

Накануне президент России Владимир Путин назвал РДК* армией Андрея Власова, которая совершала преступления против мирных граждан во время Великой Отечественной войны.

28 марта координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об уничтожении в Харькове порядка 50 военнослужащих, в числе которых были боевики РДК*. По его словам, они готовились совершить повторное нападение на Белгородскую область.

* - организация признана террористической и запрещена на территории России