Буданов заявил о готовящейся в Крыму «серьезной операции»

Руководитель Главного разведывательного управления (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* сообщил о готовящейся в Крыму провокации. Ее он назвал «серьезной операцией». Сообщение об этом появилось в соцсетях ГУР.

«Наши действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму», — говорится в публикации.

Отмечается также, что действия ВС Украины в море имеют «один стратегический замысел».

Ранее в нескольких Telegram-каналах появились сообщения о том, что ВСУ атаковали российские корабли в Черном море. Сообщалось о ЧП на патрульным корабле «Сергей Котов», который входит в состав Черноморского флота. По информации источников, на воздушное судно была совершена атака с надводных беспилотников в районе Феодосии. Официальной информации об этом нет.

В ГУР сообщали, что корабль «Сергей Котов» был уничтожен. В сентябре военкоры, в том числе Александр Коц, также сообщали, что на патрульный корабль Черноморского флота была совершена атака со стороны ВСУ. Тогда украинская армия также использовала безэкипажные катера.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области в результате ночной атаки ВС РФ был повреждён объект инфраструктуры.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов