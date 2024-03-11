Воздушный удар по Одесской области привел к повреждению инфраструктурного объекта

Ночью на юге Одесской области гремели взрывы. Они привели к тому, что объект инфраструктуры был выведен из строя. Сообщение об этом появилось на телеканале «Рада».

На телевидении выступила Наталья Гуменюк, официальный представитель оперативного командования «Юг». Она заявила, что по итогам попаданий в один из объектов произошел пожар.

«К сожалению, в Одесской области есть попадание в инфраструктурный объект. Пожар был оперативно ликвидирован», - указала она.

Воздушная тревога в регионе длилась на протяжении полутора часов. В самой Одессе также гремели взрывы.

Ранее пресса сообщала о взрывах, которые слышали в поселке Дачное, который расположен в Одесской области. Жители Харькова также заявили, что в их городе раздалось несколько взрывов.