Буданова и Олещука переобъявили в розыск после организации атак БПЛА на регионы

Министерство внутренних дел РФ вновь объявило в розыск начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова* и бывшего командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука*, передает ТАСС со ссылкой на обновление в базе данных МВД.

Отмечается, что решение связано с недавней массированной атакой беспилотников ВСУ по российским регионам. Согласно информации, размещенной в базе розыска МВД РФ, Буданов и Олещук разыскиваются по статье УК РФ.

Ранее Следственный комитет России (СКР) установил лиц, причастных к организации атак БПЛА на Курскую область и другие регионы. Обвиняемыми названы именно Буданов, Олещук и также командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа. Предъявленные обвинения касаются участия в террористической деятельности и организации нападений.

Ранее глава ГУР Украины Буданов предрек крах страны без переговоров с Россией.

*Росфинмониторингом внесены в перечень террористов и экстремистов.