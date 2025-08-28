Венгрия потребовала от Украины прекратить провокации. Будапешт обвинил Киев в попытках втянуть страну в войну с Россией и угрозах энергетической безопасности республики. Об этом сообщает ТАСС.

Венгрия в резкой форме потребовала от украинского руководства прекратить провокационные действия и попытки втянуть страну в военный конфликт. Как подчеркнул министр иностранных дел Петер Сийярто, его страна не несет ответственности за этот конфликт и не намерена в ней участвовать. Поводом для жесткого заявления стали угрозы со стороны Киева ввести ответные санкции.

Венгерское правительство последовательно занимает нейтральную позицию по конфликту на Украине, выступая против расширения поддержки Киева и введения антироссийских санкций, что стало причиной неоднократных споров с европейскими партнерами.

Ранее сообщалось о том, что Венгрия официально назвала имя командира ВСУ, причастного к атаке на нефтепровод «Дружба».