Будапешт оспорил в суде ЕС решение о финансировании Украины за счет российских активов

Венгрия обратилась в суд Европейского союза с иском к Совету ЕС. Предметом разбирательства стало решение об использовании доходов от замороженных активов России для финансирования помощи Украине. Об этом сообщает Portfolio.

Венгрия инициировала судебное разбирательство против Совета ЕС, оспаривая законность решения о перечислении доходов от замороженных российских активов в фонд военной поддержки Украины. Иск был направлен в суд Европейского союза еще в июле, однако к производству его приняли только в конце августа.

Будапешт настаивает на отмене спорного решения, утверждая, что оно было принято с нарушением процедур — без учета позиции венгерской стороны. В качестве ответчиков по делу фигурируют Совет ЕС и Европейский фонд мира, через который и осуществляется финансирование.

