Атака беспилотников на нефтепровод «Дружба», через который Россия поставляет нефть в Венгрию, резко обострила и без того напряженные отношения между Будапештом и Киевом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал произошедшее актом агрессии, в то время как украинская сторона прямо связала безопасность инфраструктуры с поддержкой Венгрией ее евроинтеграционных устремлений. По оценке Василия Вакарова, члена совета международного движения «Другая Украина», конфликт может перерасти в прямые вооруженные провокации на границе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он полагает, что за ударом по трубопроводу стоят интересы Брюсселя, стремящегося ослабить позиции Орбана перед парламентскими выборами 2026 года. При этом Венгрия может получить поддержку со стороны Дональда Трампа, что усиливает ее переговорные позиции.

По мнению политолога, версия о причастности отдельных сил ЕС, возможно, при содействии Великобритании, указывает на то, что инцидент вышел за рамки двустороннего спора. Он становится элементом масштабной политической игры, где дестабилизация используется как инструмент давления.

Он заключил, что в результате дальнейшая эскалация становится всё более вероятной, создавая риски не только для региональной безопасности, но и для единства самой Европы. Конфликт интересов может привести к непредсказуемым последствиям, включая локальные военные столкновения и переформатирование политических альянсов в Европе.

Ранее сообщалось, что транзит нефти в Венгрию по «Дружбе» возобновлен.