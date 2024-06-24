«Европа зависима»: как новый пакет санкций отразится на России

Евросоюз официально опубликовал 14-й пакет санкций против России . Под ограничения попали проекты по транспортировке сжиженного природного газа и не только. Экономист и независимый финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, как с этим справится отечественная торговля и промышленность.

В санкционный список ЕС вошли 116 физических и юридических лиц. Авиакомпаниям из Евросоюза запретили выполнять перевозки граждан России, наложены ограничения на инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ, например, «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ».

Евросоюз продолжит закупать российский газ, однако введен запрет на его реэкспорт. Ограничен транзит российского СПГ через европейские порты.

«Европа зависима от нашего природного газа. Но даже если они хотят отказаться, то наша экономика выдержит. Уже есть поставки газа в Китай, надо только договориться о более выгодных ценах. А что касается запрета на реэкспорт, то, я думаю, способ найдется. Обходим же ценовой потолок на нефть, значит, и здесь будем обходить», — заявил Разуваев.

Эксперт добавил, что падения курса рубля на фоне санкций ожидать не стоит благодаря валютному регулированию. Однако может снова повыситься уровень инфляции, что приведет к росту цен.

«Я ожидаю взаимного ужесточения условий, когда Украина получит деньги от прибыли российских активов за рубежом, и Россия сможет провернуть такой же ход. Но санкции на нефть и газ нас не пугают. Сейчас все основные деньги не в добывающей промышленности, а в ВПК и IT-сфере», — добавил Разуваев.

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