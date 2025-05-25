Специалист подчеркнул, что Украина — это не оплот демократии, каким ее пытаются представить партнёры, а лишь средство для попытки нанести поражение России. Он также отметил, что даже сами украинцы не проявляют особого интереса к своей стране.

«Мира не будет. Я думаю, что и мирного плана не будет. Потому что Украина сама себе не принадлежит, есть и другие интересы. Вот поэтому мирный процесс обречен», — предупредил Риттер.

В то же время выступающий выразил убеждённость в том, что Российская Федерация имеет неоспоримое превосходство над Украиной как в военном, так и в переговорном аспектах.

«Я думаю, она покончит с Украиной и заставит их согласиться с безоговорочной капитуляцией», — резюмировал он.

Ранее западные чиновники заявили, что считают телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа крупной победой для России. По их мнению, Трамп отказался от давления на Москву, и это сыграло на руку РФ. Для европейских экспертов стало очевидно, что американский лидер больше не заинтересован в том, чтобы стать посредником в заключении мирного соглашения в том смысле, как его понимают в Европе.