«Будет пользоваться спросом»: выяснилось, как Суровикин может помочь РФ одержать победу в СВО

Продолжительное отсутствие в информационном поле генерала Сергея Суровикина после событий 24 июня вызвало в обществе много теорий о том, что с ним происходило.

После этого генерал то и дело появлялся на публике, и совсем недавно даже провел короткую беседу с журналистами в одном из храмов Московской области. Раскрывать свое нынешнее место работы Суровикин отказался, отметив лишь, что «служит Отечеству».

Эти появления в обществе, отметил политолог Алексей Ванифатов, у одних сняли многие вопросы, а у других наоборот, вызвали.

«Несмотря на всю неоднозначность Суровикина, его опыт в боевых действиях будет пользоваться спросом и, невзирая на любую его официальную должность, с ним будут продолжать консультироваться по поводу дальнейших боевых действий на Украине. Он, в свою очередь, будет давать дельные советы, которые помогут достичь всех заявленных целей СВО на благо нашего Отечества», — рассказал Ванифатов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее СМИ сообщали, что генерал Суровикин находится в Алжире вместе с делегацией Минобороны РФ.