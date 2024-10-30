Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью программе «60 минут» выразил свое личное желание посетить Москву в следующем году в честь Дня Победы. Журналистка Ольга Скабеевой опубликовала фрагмент беседы в своем Telegram-канале.

«Да, я буду очень рад. Я поблагодарю Красную Армию, воинов Красной Армии. Во время празднования 80-летия Карпатско-Дуклинской операции я сказал, что маршал Конев заслужил памятник в Словакии. Я буду считать за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и, прежде всего, победы над фашизмом», — сказал Фицо.

В начале октября он уже заявлял о намерении посетить Москву в связи с 80-летием завершения Второй мировой войны, подчеркивая, что не допустит забвения «источников нашей свободы».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что конфликт на Украине продолжается из-за поддержки Запада.

Словацкий премьер подчеркнул, что в этом конфликте друг друга убивают славяне. По его мнению, Европа поддерживает эту войну.