Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что конфликт на Украине продолжается из-за поддержки Запада. Об этом он сказал в эфире словацкого телевидения и радио STVR.

Как отметил политик, решить этот конфликт военным способом не получится. Его цитируют РИА Новости.

«Война на Украине продолжается лишь потому, что твердо поддерживается Западом. Каждый думает, что через Украину поставим русских на колени, но эта русофобия не работает. оказывается, военным способом эту проблему не решить», – сказал Фицо.

Словацкий премьер подчеркнул, что в этом конфликте друг друга убивают славяне. По его мнению, Европа поддерживает эту войну.

В сентябре Фицо заявил о готовности Братиславы принять переговоры о мирном завершении конфликта на Украине. Он отметил, сто Словакия приветствует подобные инициативы и от других стран.

Специальная военная операция (СВО) на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели – денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирных граждан ДНР и ЛНР, территории которых стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее сообщалось, что ВС России на херсонском направлении скопление наемников НАТО.