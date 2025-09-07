Будучи в КНДР, Лавров заметил рой дронов на пляже

В гражданской сфере беспилотники уже находят широкое применение. Например, во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в КНДР, БПЛА использовались для наблюдения за курортной зоной. Об этом сообщила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

На международном форуме "Крылья Сахалина" дипломат ответила на вопрос журналистов о том, могут ли беспилотные летательные аппараты (БПЛА) стать основой для международного сотрудничества. Она отметила, что такие аппараты уже используются в этой сфере, и привела пример их применения во время визита Лаврова в Северную Корею.

«И одним из мест посещения была курортная зона КНДР, где, например, по берегу пляжа как раз осуществляли функции мониторинга беспилотники», – сказала Захарова.

По информации официального представителя Министерства иностранных дел России, в настоящее время ни одна страна не оставляет беспилотную авиацию без внимания как приоритетное направление.

Ранее сообщалось, что российская ПВО уничтожила 34 беспилотника неприятеля над регионами РФ. Больше всего БПЛА, 14 единиц, было перехвачено над Черным морем.