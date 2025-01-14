Будущий глава Пентагона заявил об особом внимании США к Арктике и Аляске

Выдвинутый Дональдом Трампом на пост министра обороны Питер Хегсет заявил, что Вооруженные силы США должны уделять особое внимание Арктическому региону и Аляске. Таким мнением он поделился в тексте показаний для американского Сената, передает ТАСС.

Хегсет указал на значимость Аляски для стратегических судоходных линий Соединенных Штатов и отметил, что Россия проявляет активность у этого региона, пытаясь «прощупать» обстановку. Он также обозначил Индо-Тихоокеанский регион как область, где существует реальная угроза, подчеркивая необходимость сдерживания Китая, который также представляет угрозу для безопасности США.

44-летний Хегсет — ветеран ВС США и опытный участник боевых действий, имеющий звание майора в Сухопутных войсках и награды за свою службу. Он начал карьеру в Национальной гвардии штата Миннесота, а последние восемь лет работал аналитиком на телеканале Fox News.

Хегсет также является автором нескольких книг. Он возглавлял организации, занимающиеся защитой прав ветеранов. Политик получил высшее образование в Принстонском и Гарвардском университетах.

Ранее Питер Хегсет выступил за модернизацию ядерной триады США.