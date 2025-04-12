Будущий канцлер Германии оценил возможность переговоров с Путиным

Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц пока не задумывался о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью газете Handelsblatt.

Мерц сказал, что позвонит главе РФ только тогда, «когда станет ясно, что мы собираемся продолжить разговор».

Также он отметил, что не исключает отправку миротворческих сил Германии на Украину.

Что касается членства Украины в НАТО и ЕС, то это обещание остается в силе, но для этого нужно, чтобы завершился конфликт, сказал Мерц.

Ранее Мерц заявил, что Германия готова сигнализировать президенту США Дональду Трампу о том, что выполнит все свои обязательства по части обороны и вернется в большую политику.