Мерц предупредил Трампа о возвращении Германии в мировую политику

Германия готова сигнализировать президенту США Дональду Трампу о том, что выполнит все свои обязательства по части обороны и вернется в большую политику. Такое заявление сделал немецкий политик Фридрих Мерц, вероятный будущий канцлер ФРГ. Его слова привел ТАСС.

По утверждению Мерца, ФРГ готова сигнализировать Трампу о том, что вернулась на правильный путь. Она снова станет сильным партнером и политическим игроком.

«Германия выполнит свои обязательства в части обороны. И Германия готова к тому, чтобы укрепить собственную конкурентоспособность», — указал он.

Политик добавил, что это касается не только ФРГ, но и всего Евросоюза. ЕС также готов стать сильным политическим объединением. По его мнению, Трампу стоит учитывать всю эту готовность. Он также добавил, что европейским странам необходимо выработать единый подход к новым тарифам, которые Белый дом ввел на товары из ЕС.

Ранее Трамп отозвался об экономике Германии. С его точки зрения, эксперименты с зеленой энергетикой крайне негативно отразились на этой стране. Она дошла до грани краха, в итоге в ФРГ пришлось запускать электростанции, работающие на угле.