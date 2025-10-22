Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что попытки сорвать предстоящий саммит России и США в Будапеште сопровождаются потоком фальшивых новостей и информационных утечек, пишет ТАСС .

По его словам, такая ситуация сохранится вплоть до момента проведения встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Комментируя слухи об отмене российско-американского саммита, Сийярто подчеркнул: с момента объявления о планируемом мирном саммите стало очевидно, что определенные силы приложат максимум усилий для его блокировки. В качестве причины он указал на позицию «провоенной политической элиты и ее медиа», которые традиционно активизируются перед событиями, способными повлиять на баланс между войной и миром.

Глава венгерского МИД провел параллель с другими международными процессами: по его наблюдениям, аналогичные информационные кампании разворачиваются перед заседаниями Европейского совета, при обсуждении пакетов санкций и формировании европейской системы безопасности. Сийярто констатировал, что до фактического проведения саммита общественность будет сталкиваться с десятками недостоверных сообщений, заявлений о срыве встречи и сомнительных «утечек».

Накануне министр посетил Вашингтон. Хотя детали его переговоров не раскрываются, перед поездкой Сийярто намекал, что целью визита является обсуждение подготовки визита Трампа в Будапешт.

