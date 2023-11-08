«Все отвернутся»: что будет с Израилем после завершения конфликта с Палестиной

Жестокость Израиля по отношению к палестинцам с каждым днем все больше и больше удивляет мировое сообщество. И даже если ХАМАС будет нанесено сокрушительное поражение, забыть об атаках на больницы и убийствах мирных жителей не сможет никто.

Политолог Сергей Разгуляев рассказал нам, как ситуация будет развиваться дальше, когда израильско-палестинский конфликт угаснет.

Мир открывает глаза

«Сейчас весь мир видит, какие зверства творит Израиль. Заявлял, что воюет с ХАМАС, а сам просто уничтожает палестинцев, расчищая себе территорию. Если они действительно воюют с террористами, зачем бить по детским больницам, мечетям? Официальные лица страны даже не могут оправдаться за такие поступки, просто уходят от ответов на неудобные вопросы», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, мировое сообщество уже начинает понимать, что в действиях Израиля что-то не так. И даже если ЦАХАЛ разгромит ХАМАС, это понимание никуда не исчезнет.

Фото: [ freepik.com ]

Что будет дальше

«После всего сделанного с ними никто дел вести не будет, все адекватные и цивилизованные страны отвернутся от Израиля. С ним останутся разве что Соединенные Штаты, которые испокон веков разжигают войны и стравливают народы, а у самих всегда ручки чисты», — заключил Разгуляев.

В то же время политолог предположил и иной вариант развития событий: поражение Израиля, за которым точно также последует нежелание многих стран налаживать контакты с ним. За Израилем стоят только США, а за Палестиной — весь мусульманский мир, который рано или поздно втянется в войну.

Ранее стало известно, что сделает Израиль с палестинцами в случае победы в войне.