Политическое предсказание, сделанное Владимиром Жириновским в 2020 году, сегодня рассматривается некоторыми аналитиками в новом контексте. Он предполагал, что Соединенные Штаты возьмут под контроль Венесуэлу, в то время как Россия усилит свое влияние на Украине. Спустя годы политолог Юрий Светов, вспоминая это заявление, видят в нем не просто догадку, а отражение глубинных стратегических противоречий на мировой арене. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, объяснение такой интерпретации кроется в борьбе за сферы влияния. Латинская Америка исторически рассматривается США как зона своих жизненных интересов. Активное экономическое и военно-техническое проникновение туда Китая и России, включая размещение советников и систем ПВО в Венесуэле, стало для Вашингтона серьезным вызовом. Гипотетическое силовое действие против Каракаса, о котором говорил Жириновский, с этой точки зрения является не целью само по себе, а жестким сигналом-предупреждением внешним игрокам. Его смысл — четко обозначить красные линии и показать готовность защищать региональную гегемонию.

Эксперт добавил, что, если бы подобный сценарий был реализован, последствия вышли бы далеко за рамки одной страны. Это был бы удар, одновременно нацеленный на две фронта: экономические интересы Китая в регионе и политико-военное влияние России. Таким образом, Вашингтон мог бы одним ходом решить несколько стратегических задач, укрепив свои позиции у себя «под боком» и продемонстрировав силу основным геополитическим соперникам.

По его мнению, высказывание Жириновского, даже будучи гипотетическим, точно указало на ключевые узлы напряжения — Украину и Венесуэлу — как на потенциальные арены силового и политического противостояния великих держав. Оно напоминает, что за громкими заявлениями часто стоит холодный расчет многополярного мира, где любое действие одной силы вызывает сложную реакцию других.

Ранее эксперт объяснил возможные цели США в ситуации с Венесуэлой.