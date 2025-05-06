Бундестаг избрал Мерца канцлером ФРГ во время второго тура голосования

В бундестаге прошел второй тур голосования, в результате немецким канцлером был избран Фридрих Мерц, который провалился с первого захода. Об этом сообщил ТАСС.

Если во время первого голосования Мерц не набрал необходимое для избрания число голосов, то во время второго тура депутаты немецкого парламента все-таки избрали его канцлером. За руководителя Христианско-демократического союза отдали свои голоса 325 парламентариев. Против выступили 289 человек при одном воздержавшемся.

«Я благодарю за доверие и принимаю результаты вотума», — указал в ответ на это Мерц.

Отмечается, что провал будущего канцлера Германии во время голосования за кандидата от победившей на выборах партии является небывалым прецедентом. Подобного не было во всей истории ФРГ.

Теперь политика ожидает вручение грамоты о назначении от президента Франка-Вальтера Штайнмайера, после этого ему предстоит вернуться в бундестаг. После этого точно такие же процедуры предстоит пройти всем членам его правительства.

Ранее провал Мерца в первом туре выборов оценили в Кремле. По мнению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина, это ЧП не является признаком изменения политики в Европе. Он считает, что страны Евросоюза продолжат вести свой антироссийский курс.