Бундестаг одобрил дополнительное финансирование для Украины

Немецкие издания Focus и DPA сообщили, что бюджетный комитет немецкого парламента (бундестага) дал согласие на выделение Украине дополнительного финансирования в размере €3 млрд для оказания военной помощи.

Недавно верхняя палата немецкого парламента (бундесрат), представляющая интересы федеральных земель, ратифицировала изменения в основной закон Германии.

Эти изменения позволяют правительству увеличить объем государственных займов с целью наращивания расходов на оборону и развитие инфраструктуры.

Утверждение конституционных поправок бундесратом, в частности, открыло путь для предоставления нового пакета помощи Украине.

С учетом ранее заложенных в государственном бюджете средств общий объем финансовой поддержки, оказанной Украине в текущем году, достигнет €7 млрд.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия перевела Украине €1 млрд в рамках макрофинансовой помощи.