Бундестаг одобрил дополнительное финансирование для Украины
В Германии утвердили новый пакет помощи Украине на €3 млрд
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Немецкие издания Focus и DPA сообщили, что бюджетный комитет немецкого парламента (бундестага) дал согласие на выделение Украине дополнительного финансирования в размере €3 млрд для оказания военной помощи.
Недавно верхняя палата немецкого парламента (бундесрат), представляющая интересы федеральных земель, ратифицировала изменения в основной закон Германии.
Эти изменения позволяют правительству увеличить объем государственных займов с целью наращивания расходов на оборону и развитие инфраструктуры.
Утверждение конституционных поправок бундесратом, в частности, открыло путь для предоставления нового пакета помощи Украине.
С учетом ранее заложенных в государственном бюджете средств общий объем финансовой поддержки, оказанной Украине в текущем году, достигнет €7 млрд.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия перевела Украине €1 млрд в рамках макрофинансовой помощи.