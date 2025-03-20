ЕС выделил Украине очередной миллиард евро

В рамках действующей программы макрофинансовой помощи в размере €18,1 млрд Еврокомиссия осуществила очередной перевод €1 млрд Украине, о чем сообщили в официальном заявлении ЕК.

В заявлении акцентируется внимание на том, что выделенные €18,1 млрд являются частью общемировой кредитной программы «Большой семерки», ориентированной на поддержку Украины суммой в €45 млрд, погашение которой планируется за счет доходов от замороженных активов России.

С начала текущего года Еврокомиссией уже было выделено Украине €4 млрд. Данные средства направлены на покрытие расходов по обслуживанию украинских кредитов, а также на поддержание государственного бюджета страны.

Ранее сообщалось, что ЕС может помочь Украине в случае прекращения доступа к Starlink.