Бундестаг проголосовал против доверия Шольцу и открыл дорогу к досрочным парламентским выборам

Бундестаг проголосовал против запроса канцлера ФРГ Шольца о доверии, и тем самым запустил процедуру роспуска парламента. Об этом сообщил ТАСС.

Шольц внес в Бундестаг запрос о доверии себе. Во время голосования только 207 депутатов выразили ему поддержку. Еще 394 из 717 голосовавших отдали голоса против доверия. Теперь предполагается, что Шольц официально предложит президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру запустить процедуру роспуска парламента. Вслед за этим президент должен инициировать такую процедуру, на это отводится срок в три недели. После роспуска должны состояться новые выборы в Бундестаг, их проводят через 60 дней.

Уже после выбора нового состава Бундестага произойдет формирование обновленного правительства, а также назначение нового канцлера.

Ранее Шольц заявил, что готов продолжать диалог с Путиным. Он сообщил о намерении снова совершить ему телефонный звонок даже несмотря на то, что предыдущее общение разочаровало его.