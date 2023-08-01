Буркина-Фасо и Мали назвали вмешательство в дела Нигера прямым объявлением им войны
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Любое военное вмешательство в отношении Нигера будет означать войну, объявленную не только этой стране, но и соседним с ней государствам. С таким ультимативным заявлением выступили Буркина-Фасо и Мали.
Напомним, 26 июля президентская гвардия сместила с поста главы Нигера президента страны Мохамеда Базума. Позже на строну гвардии встали военные, после чего было объявлено приостановке действия конституции и временном закрытии границы.
Ряд европейских стран, среди которых Франция и Британия начали экономическую блокаду Нигера.
«Любое военное вмешательство против Нигера будет равносильно объявлению войны Буркина-Фасо и Мали», - цитирует РИА новости совместное заявление властей двух африканских стран.
Ранее катарский телеканал Al Arabiya опубликовал первое фото свергнутого президента Нигера.