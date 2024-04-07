Business Day: Зеленский собрался улететь в Африку

В течении нескольких ближайших месяцев президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить ЮАР, пишет Business Day со ссылкой на главу МИД африканского государства Наледи Пандор.

Отмечается, что поездка Зеленского в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) планируется в рамках африканского турне. В ходе визита президент Украины собирается обсудить укрепление торговых связей между двумя странами.

«Владимир Зеленский планирует посетить с официальным визитом ЮАР», — отмечает издание.

Также, как добавила Пандор, на встрече планируется обсудить будущих отношений между ЮАР и Украиной после урегулирования конфликта.

Ранее Зеленский назвал условие, при котором ВСУ начнут беспорядочно отступать.