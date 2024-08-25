Бутина: арест Дурова в Париже является заказом со стороны США

Задержание российского предпринимателя и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом в беседе с телеканалом РЕН ТВ сделала депутат Госдумы Мария Бутина.

По ее словам, Вашингтон еще заявит о своих притязаниях на следствие в отношении Дурова. А пока постоит, что называется, в сторонке. Пока Париж будет отдуваться и оправдываться перед всем миром, зачем французские жандармы арестовали бизнесмена в аэропорту Ле-Бурже.

«Безусловно, арест Дурова — политический заказ и политический заказ именно со стороны США, которые уже не в первый раз используют Францию в качестве исполнителя. Франция в данном случае выступает неким буфером для Штатов, когда у них есть желание ну, так скажем, чуть-чуть абстрагироваться и стоять в стороне», — отметила Бутина.

В продолжение темы парламентарий добавила, что тюрьмы во Франции, в одной из которых, возможно, и предстоит содержаться какое-то время Дурову, не блещут образцовыми условиями содержания.

«Содержание во французских тюрьмах действительно ужасное. Об этом говорили все люди, которые возвращались оттуда, и ни о каких благах цивилизации, и уж тем более человечном гуманном отношении к русскому Дурову идти речи не может», — посетовала Бутина.

Минувшим вечером, 24 августа, в аэропорту Парижа «Ле-Бурже», когда туда прилетел Павел Дуров на собственном бизнес-джете, он был задержан сотрудниками французской жандармерии. Задержали Павла Дурова, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту. Как передавал местный телеканал TF1, взятие под стражу предпринимателя связано с проводимым во Франции по поводу мессенджера Telegram предварительным расследованием.

Инцидент с задержанным во Франции Павлом Дуровым стал резонансным для всего мира. В частности, интернет-пользователи страницы в социальной сети Х президента Франции Эмманюэля Макрона требуют освободить Дурова. Последний пост французского лидера собрал более 20 тысяч комментариев на разных языках, подписанных хэштегом FREEDUROV.

Ранее сообщалось, что посольство России в Париже потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Павла Дурова и допустить к нему консульских работников.