Во время пребывания Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов реальная власть, по утверждению экс-сотрудницы аппарата Тары Рид, находилась в руках его жены Джилл и младшего сына Хантера. Они, как заявила Рид в беседе с журналистом «Ленты.ру» на ПМЭФ, оказывали определяющее влияние на утверждение важнейших законодательных инициатив.

Рид выразила уверенность в необходимости детального изучения большинства ключевых решений, принятых бывшим президентом, учитывая сложившиеся обстоятельства.

Особое внимание, по ее мнению, следует уделить подписанным Байденом указам о помиловании, количество которых, по ее словам, является беспрецедентным в американской истории.

Ранее в сенате США начали вести слушания о том, кто управлял страной вместо Байдена.