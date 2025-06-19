В сенате США начали вести слушания о том, кто управлял страной вместо Байдена

Бывший президент США Джо Байден не был в состоянии управлять страной во времена своего президентства, так считают многие политики. Слушания по этому поводу были запущены в сенате Соединенных Штатов. Об этом сообщило РИА Новости.

Байдена много и часто критиковали за его состояние здоровья еще во времена руководства Белым домом. При его преемнике делу дали официальный ход и даже запустили специальные слушания в сенате. Они должны выяснить, действительно ли Байден управлял страной, либо это делали за него другие люди. На этих слушаниях уже выступил Теодор Уолд, научный сотрудник по вопросам права и технологической политики из аналитического центра Heritage Foundation. По его словам, многие документы вместо Байдена подписывало «автоперо». Автоматическая подпись президента стоит на очень многих документах, в том числе указах о помиловании, смягчении наказаний и так далее.

«Согласно исследованиям проекта, администрация Байдена впервые прибегла к использованию автоподписи уже на пятый день его пребывания у власти — для подписания одной из президентских прокламаций», — указал эксперт.

Ранее сам Байден назвал расследование Трампа смехотворным и отвлекающим маневром. Он подчеркнул, что все решения в период его президентства принимались им лично, включая помилования, указы, законодательные инициативы и прокламации. Любые заявления о том, что это не так, он отвергает как нелепые и неправдивые. Байден расценил начатое расследование как «не более чем попытку отвлечь внимание» от продвигаемого Трампом проекта бюджета.