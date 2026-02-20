Поездка в солнечную Италию обернулась для польской тревел-блогерши и журналистки по имени Каро настоящим кошмаром, вышедшим далеко за рамки неудачного сервиса. По информации Lenta.ru , ссылающейся на издание Corriere Di Bologna, девушка подверглась массовой травле и угрозам физической расправы после публикации критических отзывов о состоянии Болоньи.

Туристка, привыкшая к эстетике европейских городов, была шокирована антисанитарией на улицах популярного туристического центра. В своих социальных сетях она открыто пожаловалась на повсеместную грязь, горы мусора и стойкий запах мочи, отметив, что в других уголках Европы за чистотой следят гораздо строже. Ситуация обострилась тем, что журналистка подчеркнула факт уплаты туристического налога, который, по ее логике, должен гарантировать гостям города как минимум базовый порядок.

Реакция местного сообщества на вирусные публикации оказалась неожиданно агрессивной. Вместо признания муниципальных проблем жители Болоньи начали засыпать аккаунты девушки сообщениями с требованиями «сидеть дома» и изображениями гробов и черепов. Несмотря на психологическое давление, Каро не отказалась от своих слов, указав на системный характер проблемы. Как рассказала сама журналистка, она много лет посещает Италию и искренне любит эту страну за ее разнообразие, однако вид заброшенного города вызывает у нее лишь разочарование. По ее словам, вина за сложившуюся ситуацию лежит в равной степени на самих горожанах и местной администрации, допустившей упадок исторического центра.

Данный инцидент обнажил серьезный конфликт между ожиданиями путешественников и реальностью европейских столиц. Пока Болонья пытается сохранить имидж гастрономической и культурной мекки, отзывы разочарованных туристов становятся все более резкими. Сама Каро констатировала, что не может выносить вид заброшенности в месте, которое должно процветать.

