Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Валерия Залужного чрезвычайным и полномочным послом в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Бывший главком ВСУ Залужный был отправлен в отставку еще в начале февраля и три месяца находился в тени, хотя слухи о его назначении в Лондон циркулировали практически сразу после увольнения.

Политологи называли причиной отставки ревность Зеленского к популярному главкому. По опросам Залужный опережал действующего президента и легко бы выиграл выборы, если бы таковые киевские власти решились провести.

На днях в Службе внешней разведки России сообщили, что Запад готовится сменить Зеленского. Среди возможных кандидатур фигурировала и фамилия Залужного.