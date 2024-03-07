Бывшего главкома ВСУ Залужного отправляют послом в Лондон

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный согласован на должность посла в Великобритании, сообщили в МИД Украины.

8 февраля Владимир Зеленский отправил Залужного в отставку, назначив на его место генерала Александра Сырского. До этого СМИ сообщали о конфликте между главкомом и президентом страны.

Эксперты полагают, что до сих пользующийся большой популярностью в армии Залужный может стать политическим конкурентом действующего президента.

На днях были опубликованы результаты опроса, согласно которому Залужный легко бы выиграл у Зеленского президентские выборы, если бы таковые состоялись прямо сейчас.