Бывшего главкома ВСУ Залужного отправляют послом в Лондон
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Бывший главком ВСУ Валерий Залужный согласован на должность посла в Великобритании, сообщили в МИД Украины.
8 февраля Владимир Зеленский отправил Залужного в отставку, назначив на его место генерала Александра Сырского. До этого СМИ сообщали о конфликте между главкомом и президентом страны.
Эксперты полагают, что до сих пользующийся большой популярностью в армии Залужный может стать политическим конкурентом действующего президента.
На днях были опубликованы результаты опроса, согласно которому Залужный легко бы выиграл у Зеленского президентские выборы, если бы таковые состоялись прямо сейчас.