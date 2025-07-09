Бывшего воронежского министра задержали на следующий день после отставки

Примечательно, что это произошло на следующий после того, как 8 июля губернатор региона Александр Гусев подписал указ об отставке Швыркова. Отмечалось, что министр решил покинуть свой пост по собственному желанию.

По информации источника, задержание может быть связано с возможными правонарушениями, которые Швырков мог совершить во время работы на посту главы администрации Семилукского района.

Геннадий Швырков занимал должность министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области с августа 2024 года. Перед этим он более шести лет руководил администрацией Семилукского района. За свою работу на этой должности он получил различные награды, в том числе почетную грамоту за вклад в развитие региона. Он также был удостоен почетного знака правительства «Благодарность от земли Воронежской».

Отметим, что это не первый случай задержания в Воронежской области в 2025 году. В феврале был задержан бывший заместитель министра торговли и предпринимательства региона Александр Кукин. Его подозревают в мошенничестве, связанном с реализацией национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» — дело также связано с семилукской базой отдыха «Мадагаскар».

Ранее сообщалось, что в отношении бывшего первого заместителя директора Росгвардии Виктора Стригунова возбудили уголовное дело из-за коррупции.