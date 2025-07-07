Экс-замглавы Росгвардии Стригунова обвинили в коррупции на несколько миллиардов

СК России подтвердил возбуждение уголовного дела против бывшего первого заместителя директора Росгвардии Виктора Стригунова. Там также уточнили уголовные дела, фигурантом которых стал генерал-полковник.

По данным ведомства, Стригунова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) и получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Расследование ведется Главным военным следственным управлением СКР при оперативной поддержке ФСБ и собственной безопасности Росгвардии.

Уточнили, что центральным эпизодом дела стало строительство учебного центра в Кемеровской области по контракту 2014 года. Стригунов, зная о непригодности земельного участка из-за близости к аэропорту и недостаточной площади, все же дал указание начать работы. В результате объект стоимостью свыше 2 млрд рублей так и не был введен в эксплуатацию.

Дополнительно следствие установило факты получения Стригуновым взяток на общую сумму 66 млн рублей в 2012-2014 годах. Деньги поступали от подрядчиков за общее покровительство при заключении госконтрактов на строительные работы. Таким образом, ущерб составил 2,66 млрд рублей.

Бывший замглавы Росгвардии уже задержан в Москве и помещен в СИЗО по решению суда. В ближайшее время ему предъявят официальное обвинение. Стригунов, имеющий боевые награды и 30-летний стаж службы, теперь рискует получить длительный тюремный срок – по вменяемым статьям предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

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