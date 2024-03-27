Бывшего замглавы Минэнерго Тихонова приговорили к колонии и освободили в связи с отбыванием срока

Экс-заместителя министра энергетики РФ Анатолия Тихонова приговорили к пяти годами и четырем месяцам лишения свободы в колонии, сообщает «Интерфакс» . Такое решение принял Мещанский суд Москвы. Его огласила судья Елена Каракешишева. Вместе с тем чиновника освободили от наказания в связи с фактическим отбытием этого срока.

Уточняется, что Тихонова освободили от наказания с учетом времени его нахождения под стражей в СИЗО. Один день там приравнивается к 1,5 дня в колонии общего режима.

Также Тихонову предстоит выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. Кроме того, для него введен запрет на работу в государственной службе. Экс-главу Минэнерго также лишили Ордена Почета и Ордена Дружбы.

С экс-чиновника взыскали 272 миллиона рублей по иску Минэнерго о возмещении ущерба. Суд также конфисковал у него 122 миллионов рублей, которые тот получил в качестве взятки.

Ранее Тихонова признали виновным по двум статья УК РФ — статьи 160 и статьи 290. Он обвинен в особо крупной растрате денежных средств. По этому делу также проходят другие фигуранты, которые обвинены в даче взятки и посредничестве при даче взятки.

По версии Следственного комитета, Тихонов в период с 2014 по 2016 годы похитил 175 миллионов рублей из 607 миллионов, которые были выделены «Российскому энергетическому агентству» (РЭА), подведомственному Минэнерго РФ. Тихонов был главой этой организации и работал над созданием государственной информационной системы ТЭК России (ГИС ТЭК). Чиновник получил взятку в размере 580 тысяч долларов от компании «Ланит» за обеспечение заключения контракта.

Ранее мы сообщали, что суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯМАО) ужесточил наказание для экс-главы поселка Пангода Игорю Ярошу, осужденного за растрату.