Суд ЯНАО ужесточил наказание для экс-главы поселка Яроша, осужденного за растрату

Бывшему главе поселка Пангода Игорю Ярошу добавили к сроку дополнительные полгода после рассмотрения апелляции. Об этом сообщается интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Было установлено, что глава поселка Пангоды воспользовался служебным положением. Он поручил сфальсифицировать документы по благоустройству места на улице Полярников. Подрядчику за молчание и услугу дали свыше шести миллионов рублей. Из них 1,4 млн рублей были переведены за невыполненные работы по озеленению.

Чиновника из ЯНАО приговорили к 2,5 года колонии общего режима, а также направили иск о взыскании ущерба. Таким образом суд не только не удовлетворил апелляцию, но и добавил к двум годам заключения Яроша еще полгода.

«Признать Яроша виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, по которой назначить наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Срок отбывания наказания исчислять с 29 февраля 2024 года», — сообщается в апелляционным приговоре, опубликованном на сайте суда по региону.

Напомним, дело главы поселка в ЯНАО было передано в суд в 2020 году. В январе 2023 года суд оправдал чиновника. Обвинение добилось наказания для Яруша, а тот попытался обжаловать назначенные два года.

Ранее сообщалось, что суд в ДНР приговорил к длительным срокам заключения 10 боевиков из запрещенной организации.