Бывшего замгубернатора Курской области Дедова арестовали

Мещанский суд Москвы вынес решение об аресте бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова, который обвиняется в мошенничестве, сообщило РИА Новости. Экс-чиновник по решению суда был отправлен в следственный изолятор (СИЗО).

Следствие утверждает, что Дедов причастен к ряду финансовых преступлений, за которые ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Арест был осуществлен в рамках более широкой проверки коррупционных схем, связанных с местными властями.

Дедов занимал пост первого вице-губернатора и председателя правительства Курской области с мая 2024 года.

Во время работы при губернаторе Романе Старовойте Дедов курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и энергетического комплекса, а также тарифные вопросы. В период с 2018-го по 2021 год он руководил профильным комитетом. Дедов также занимал пост руководителя комитета ЖКХ в администрации Курска.

Стоит отметить, что ранее в ходе этого дела был арестован и бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Ранее стало известно, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн намерен баллотироваться на должность главы региона.