Стало известно о планах Хинштейна выдвинуться кандидатом на выборы главы Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн намерен баллотироваться на пост главы региона на предстоящих выборах, которые состоятся в сентябре 2025 года. Об этом стало известно ТАСС. Хинштейн будет представлять партию «Единая Россия».

Перед окончательным выдвижением Хинштейн должен пройти процедуру праймериз. Выборы будут проходить в строгом соответствии с партийными правилами, что позволит кандидату заручиться поддержкой членов партии и местного сообщества.

Важным этапом будет встреча с не менее чем 75% секретарей первичных и местных отделений «Единой России» в Курской области.

Кандидатура Хинштейна будет представлена для согласования в президиум генсовета партии и позже рассмотрена на региональной конференции. Праймериз предназначены для определения наиболее подходящих кандидатов для участия в выборах.

Хинштейн стал врио главы Курской области в декабре 2024 года. Ранее он возглавлял комитет Государственной думы РФ по информационной политике. Он также является членом высшего совета «Единой России».

Региональные конференции, где будут выдвигаться кандидаты от «Единой России», запланированы на период с июня по середину июля.

Напомним, что единый день голосования в России пройдет 14 сентября 2025 года. В этот день запланировано около 6,5 тыс. избирательных кампаний различного уровня по всей стране. Среди них — прямые выборы глав 20 субъектов РФ и выборы депутатов законодательных органов в 11 регионах.

Ранее стало известно, что Игорь Куцак покинул пост мэра Курска по собственному желанию.